Durante il Lake Como Comic Art Festival, abbiamo incontrato l’artista Dustin Nguyen, noto per il suo stile caratterizzato da acquerelli morbidi e atmosfere sospese. Nguyen ha spiegato di preferire le immagini bizzarre rispetto a quelle convenzionali, definendo il “normale” come qualcosa di noioso. Il suo approccio artistico si distingue per la capacità di creare mondi che sembrano sul punto di dissolversi o esplodere, rendendo il suo stile immediatamente riconoscibile.

Dustin Nguyen è uno di quegli artisti super riconoscibili, con il suo stile fatto di acquerelli morbidi, atmosfere sospese e mondi che sembrano sempre sul punto di dissolversi o di esplodere. Due Eisner Award, una carriera costruita tra DC e lavori creator-owned tra i più apprezzati degli ultimi anni come Descender, Ascender, e ora Crowbound, il suo nuovo progetto in uscita. Lo incontriamo a Villa Erba, durante il Lake Como Comic Art Festival 2026. Mondi rotti e preferenze estetiche. Il mondo di Batman secondo Dustin Nguyen -© DC Comics La conversazione parte dai suoi lavori, Crowbound, Descender, Ascender, accomunati da un’ambientazione di mondi in frantumi e sistemi che hanno smesso di funzionare.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lake Como Comic Art Festival – Intervista a Dustin Nguyen: “Il normale è noioso, preferisco il bizzarro”

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