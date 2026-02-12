Sembra una donna ma è un robot start up lancia un nuovo robot umanoide | pelle calda ed espressioni realistiche – Video

La start up DroidUp ha svelato Moya, un robot umanoide che sembra una donna vera. La pelle è calda e le espressioni sono molto realistiche, anche le microespressioni. Può raggiungere una temperatura tra i 32 e i 36 gradi, rendendola ancora più simile a un essere umano.

La start up di robotica, DroidUp, ha presentato Moya un umanoide incredibilmente simile a un umano. Si tratta di una rappresentazione di una donna che riesce a simulare le espressioni realistiche degli essere umani, comprese le microespressioni, e anche ad avere una pelle "calda": il robot può infatti avere una temperatura corporea tra i 32 e i 36 gradi circa. Anche l'andatura ricorda quella umana, con una somiglianza al 90%. Moya sarà lanciata sul mercato per la fine del 2026 con un costo, secondo le informazioni reperibili online, di circa 173mila dollari.

