Abbadia Lariana in ansia per Tiziano | il 67enne scomparso dopo essere andato nell’orto

Abbadia Lariana è in allerta a causa della scomparsa di Tiziano, un uomo di 67 anni. L’uomo è sparito dopo essere uscito nel suo orto e da allora non ci sono più notizie. Le ricerche sono continuate senza interruzioni fin dal giorno successivo alla sua scomparsa e coinvolgono diverse forze sul territorio. Le operazioni di ricerca proseguono nel tentativo di rintracciare l’uomo.

Abbadia Lariana (Lecco), 1 maggio 2026 – Tutti lo cercano, ma di Tiziano ancora nessuna traccia. Proseguono a oltranza senza sosta le ricerche del 67enne di Abbadia Lariana di cui da ieri non si ha più alcun riscontro. Era andato nel suo orto, nella frazione di Linzanico, doveva rincasare per l'ora di pranzo, ma è sparito nel nulla: a casa non è più tornato e nessuno lo ha più visto. I familiari, preoccupati, all'inizio lo hanno aspettato, poi sono andati a cercarlo, ma, non trovandolo, hanno lanciato l'allarme. Immediata l'attivazione dei vigili del fuoco, dei tecnici volontari del Soccorso alpino e dei carabinieri. Al momento tuttavia, ancora nessuna traccia di Tiziano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbadia Lariana in ansia per Tiziano: il 67enne scomparso dopo essere andato nell’orto Notizie correlate Abbadia, va nell'orto ma non torna più a casa: ricerche a oltranza per TizianoAbbadia Lariana (Lecco), 30 aprile 2026 – I familiari lo spettavano a casa per pranzo, ma a casa per pranzo Tiziano non è mai ritornato. Leggi anche: Ancora nessuna notizia di Tiziano, il pensionato scomparso ad Abbadia: ricerche in corso Tutti gli aggiornamenti Abbadia, va nell'orto ma non torna più a casa: ricerche a oltranza per TizianoRicerche a oltranza a Abbadia Lariana per trovare Tiziano R., un pensionato di 67 anni che abita in paese. In mattinata è andato come di consueto nel suo orto, in zona Linzanico. Sarebbe dovuto ... ilgiorno.it Lorenzo Bonicelli in coma, ad Abbadia Lariana la speranza di tutti: Torna a casa prestoAuguriamo a Lorenzo di rimettersi il prima possibile e che possa tornare a casa in salute. Il sindaco di Abbadia Lariana Roberto Azzoni e l’intera comunità si stringono attorno alla famiglia di ... milano.repubblica.it