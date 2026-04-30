Arbitra 16enne fischia un rigore in Venaria - Torino U17 femminile padre preso a pugni e madre spintonata

Durante una partita del campionato under 17 femminile a Venaria, un’arbitra sedicenne è stata oggetto di minacce e aggressioni da parte di alcuni spettatori. Secondo quanto riferito, l’arbitra ha fischiato un rigore, e subito dopo è stata colpita con un pugno dal padre di una giocatrice, mentre la madre è stata spintonata. L’episodio ha causato l’intervento delle forze dell’ordine sul campo.

Un’aggressione fisica e verbale è avvenuta ai danni dei familiari di un’arbitra sedicenne a Venaria durante la sfida Under 17 contro il Torino. Dopo un rigore fischiato nel finale, un gruppo di tifosi ha colpito il padre della giovane con un pugno. Il giudice sportivo ha inflitto un’ammenda di 400 euro alla società ospitante, sottolineando il panico vissuto dalla direttrice di gara. L’aggressione al campo durante la partita tra Venaria e Torino La violenza contro i familiari dell'arbitra Il provvedimento disciplinare contro la società L’aggressione al campo durante la partita tra Venaria e Torino Nella giornata di domenica 26 aprile 2026, presso l’impianto sportivo di Venaria Reale, si è disputata la gara del campionato regionale Under 17 femminile tra le padrone di casa e il Torino.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Arbitra 16enne fischia un rigore in Venaria - Torino U17 femminile, padre preso a pugni e madre spintonata Notizie correlate Leggi anche: Preso a calci e pugni per cinque euro: paura per un 16enne Nega panino a un bimbo, bagnino preso a pugni dal padre e dal nonnoRimini, 19 febbraio 2026 – Una zuffa in spiaggia davanti a decine di turisti, sotto il sole di giugno, per una merenda finita male. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: VENARIA - Fischia un rigore nel finale: pesanti insulti all'arbitra 16enne. Aggrediti i genitori in tribuna al Don Mosso; Arbitra sedicenne fischia un rigore, pugni e calci dei tifosi ai suoi parenti in tribuna. Arbitra 16enne fischia un rigore in Venaria - Torino U17 femminile, padre preso a pugni e madre spintonataMinacce subite da un'arbitra 16enne a Venaria durante la sfida contro il Torino: aggrediti i genitori dopo un rigore decisivo fischiato nel finale ... virgilio.it Torino: arbitra 16enne fischia rigore, i familiari aggrediti dai tifosiArbitra alla sua prima esperienza da direttore di gara. La sua scelta, considerata inaccettabile da alcuni spettatori, ha scatenato una valanga di proteste uscite dal campo per esplodere sugli spalti ... rainews.it IN FINALE. La S.C.D. ColicoDerviese U17 supera il Torino Club Marco Parolo per 4-2 e conquista l’accesso all’ultimo atto della Coppa Lombardia. Marcatori: Pensa Fiorelli Busi Non è solo una vittoria. È il segnale forte di un gruppo che ha saput - facebook.com facebook