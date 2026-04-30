arbitra 16enne fischia un rigore la vergognosa aggressione dei tifosi a genitori e fratello

Durante una partita di calcio, un arbitro di 16 anni ha fischiato un rigore a favore degli ospiti, scatenando una reazione violenta da parte di alcuni tifosi. Successivamente, i sostenitori si sono scagliati contro i genitori e il fratello di uno dei giocatori coinvolti, provocando una serie di comportamenti aggressivi. L’incidente ha attirato l’attenzione sulle tensioni e sulla sicurezza durante gli eventi sportivi.

È bastato un calcio di rigore fischiato in favore degli ospiti per scatenare la violenta reazione dei tifosi del Venaria contro un arbitra di 16 anni: dagli insulti al tentativo di scavalcare la recinzione fino addirittura ad arrivare all’aggressione dei genitori e del fratellino della giovane, in campo e sugli spalti è successo di tutto. I fatti si sono verificati la scorsa domenica 26 aprile scena al centro sportivo “Don Giacomo Mosso” di Altessano, dove si stava disputando il match tra le padrone di casa del Venaria Reale e il Torino, valido per la Fase 2 del campionato di calcio femminile Under 17. Nelle fasi finali della partita, la giovane direttrice di gara decide di decretare un penalty in favore delle ospiti, sanzionando col rosso diretto la giocatrice del Venaria Reale responsabile del fallo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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