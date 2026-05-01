Durante una riunione, si è parlato dell’andamento dei tassi di interesse, con un confronto sulle possibili mosse future. Al momento, il costo del denaro rimane invariato, ma si prevede un aumento a partire da giugno. La discussione ha coinvolto anche elementi legati alla politica monetaria, che sembra andare in direzione opposta rispetto alle decisioni di politica monetaria.

La scena, a volerla guardare senza fretta, sembra girata a teatro: la Bce lascia i tassi al 2% e apparentemente non succede nulla. Sipario immobile, orchestra in silenzio. Pubblico che aspetta senza tossire. Ma dietro le quinte si intravede il vero spettacolo. Perché dietro il voto «all’unanimità» rassicurante come un semaforo in piena notte, si è consumato dell’altro. Lo ammette senza troppi giri di parole Christine Lagarde: abbiamo discusso un possibile rialzo dei tassi. Discusso. Valutato. Soppesato. Poi archiviato. Per ora. Con un’aggiunta che sa più di promessa che di prudenza: se ne riparlerà a giugno. La realtà è salita sul palcoscenico e ha cambiato la scena.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lagarde da paura: «Abbiamo discusso l’aumento dei tassi. Prezzi ancora su»

The Mistress Shows Up to Challenge the Wife—But Gets Shocked by the Cheating Husband!

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Bce, nessuna sorpresa: tassi fermi al 2% nel giorno in cui l'inflazione in Eurozona è salita al al 3%. Ma Christine Lagarde avverte: la crisi energetica terrà l'inflazione ben sopra il 2% sul breve termine. L'impatto su prezzi e crescita dipende da quanto durerà il c facebook

Tassi fermi, ma non per molto. La #BCE è pronta ad alzarli a giugno. Cosa ha lasciato intendere Christine #Lagarde da Francoforte con @elisaapiazza x.com