La Banca Centrale Europea monitora attentamente gli sviluppi economici e i dati che arriveranno nelle prossime settimane. La presidente ha dichiarato che non si può escludere nessuna opzione, inclusi eventuali aumenti dei tassi di interesse, in risposta alle recenti tensioni in Medio Oriente e all’aumento dei prezzi dell’inflazione. La decisione finale dipenderà dall’analisi dell’impatto di questi fattori sull’economia europea.

La BCE tiene in tasca il jolly di un potenziale rialzo dei tassi di interesse e resta ad osservare i dati in uscita, nel tentativo di capire se gli effetti della guerra in Medioriente e l’impennata dei prezzi dell’inflazione avranno un effetto più duraturo e di quale entità. E’ il senso degli interventi fatti negli ultimi giorni da alcuni esponenti della banca centrale, ultima la Presidente Christine Lagarde, la quale ha confermato che si valutano tutte le opzioni in una intervista rilasciata a Bloomberg TV in occasione degli incontro di primavera del FMI a Washington. Lagarde: “Agili e pronti a muoverci”. La BCE si dice “agile” e pronta a “muoversi nella direzione richiesta” dai dati macroeconomici in arrivo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - BCE: Lagarde non esclude alcuna opzione su tassi d’interesse

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