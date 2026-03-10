Antisemitismo Livia Ottolenghi | Gli ebrei in Italia vivono bene solo grazie alle forze dell’ordine

Livia Ottolenghi afferma che gli ebrei in Italia non vivono serenamente e che la loro sicurezza dipende principalmente dall’intervento delle forze dell’ordine. Secondo la sua dichiarazione, la possibilità di vivere bene è strettamente legata alla presenza di queste forze di sicurezza. La sua opinione mette in evidenza come la tutela delle comunità ebraiche sia garantita, secondo lei, principalmente dall'operato delle forze dell’ordine.

«In Italia gli ebrei non vivono serenamente. Se oggi riusciamo a vivere bene è soprattutto grazie alla presenza delle forze dell'ordine». Con queste parole la nuova presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Livia Ottolenghi, ha descritto la situazione della sicurezza delle comunità ebraiche nel Paese durante una conferenza stampa tenuta a Roma. Ottolenghi ha parlato apertamente delle misure di protezione che ormai caratterizzano la vita quotidiana delle istituzioni ebraiche. «Le scuole sono presidiate, con grate alle finestre. Gli studenti quando devono uscire lo fanno scortati. Dall'asilo fino all'università esistono difficoltà concrete anche nella semplice espressione della propria identità ebraica», ha spiegato.