Cimitero col buio arrivano i ladri Via grondaie e canaline in rame

Nel fine settimana, i ladri sono tornati in azione al cimitero di Spessa Po. Approfittando del buio, hanno rubato grondaie e canaline in rame. La scoperta è avvenuta ieri, quando i residenti hanno segnalato il furto ai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per capire chi si nasconde dietro questa nuova razzia.

SPESSA PO (Pavia) Ladri di rame in azione al cimitero di Spessa Po. I predoni dell’oro rosso hanno messo a segno nel fine settimana il furto che è stato denunciato ieri alla locale Stazione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. Una delle purtroppo numerose bande che imperversano un po’ ovunque e spesso prendono di mira luoghi isolati come i cimiteri. Quello di Spessa, in via Dei Caduti, si trova, come in tutti i paesi, lontano dalle abitazioni, anche se su una strada di passaggio, la Sp35 che dal rondò sulla Provinciale 199 porta al centro abitato di San Zenone al Po e poi a Zerbo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cimitero, col buio arrivano i ladri. Via grondaie e canaline in rame Approfondimenti su Spessa Po Frascarolo, furto al cimitero: rubate grondaie e coperture in rame Misano, ladri di rame rubano le grondaie dell’asilo Durante il fine settimana, alcuni ladri hanno rubato le grondaie in rame dell’asilo di via Papa Giovanni XXIII a Misano di Gera d’Adda. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Spessa Po Arrivano i vigilantes armati al Cimitero di Napoli contro vandali, ladri di tombe e teppistiArrivano le guardie giurate armate agli ingressi dei cimiteri di Napoli. Da questa mattina hanno fatto la loro comparsa i vigilantes al Cimitero Monumentale e Nuovissimo di Poggioreale. Una svolta per ... fanpage.it Di fronte al silenzio del Cimitero degli Inglesi, dove riposa chi ha combattuto per la libertà, oggi il nostro pensiero va a tutte le vittime di quel periodo buio. Tra il 1940 e il 1943, Bolsena fu anche luogo di "internamento libero". I documenti dell'epoca raccontano facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.