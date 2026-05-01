Un addetto agli arbitri spiega che il suo ruolo consiste nel seguire regole, gestire gli avversari e comunicare con parole chiare, evitando di chiamare il designatore. Nel frattempo, un ex direttore di gara, ora responsabile dei direttori di gara per una società calcistica, afferma che molti calciatori consultano per la prima volta il regolamento del calcio. Entrambi i commenti offrono uno sguardo sui processi e le sfide legate all’applicazione delle norme nel calcio.

I rapporti tra club e arbitri sono l’argomento della settimana e sono, diciamo, in evoluzione. Negli ultimi anni, la Figc ha introdotto la figura dell’incaricato per le relazioni con i club di A e B, che fa da tramite tra il designatore e le società: in passato era l’ex arbitro Riccardo Pinzani, ora Andrea De Marco. Nei club invece si è sviluppato il ruolo dell’addetto agli arbitri (se siete british, chiamatelo pure “club referee manager”), che esiste da molti anni ma ha un po’ cambiato i contorni. Non è una figura obbligatoria – diversi club non lo hanno – e non è formata ufficialmente: a Coverciano sono stati fatti alcuni corsi ad hoc prima del Covid, poi si è scelto di non continuare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'addetto agli arbitri: "Regole, avversari, parole, ecco cosa facciamo. Vietato chiamare il designatore o..."

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