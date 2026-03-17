Durante la cerimonia degli Oscar 2026, una donna ha avuto un acceso scontro con un addetto alla sicurezza, gridando frasi come “Sei un uomo che mette le mani addosso a una donna… non toccarmi, non spingermi”. L’episodio si è verificato nel backstage del Dolby Theatre, creando un momento di tensione tra i presenti. La scena ha attirato l’attenzione di chi era presente all’evento.

La 98esima edizione degli Oscar si è conclusa con momenti di forte tensione nel dietro le quinte del Dolby Theatre. Subito dopo la fine della premiazione, l’attrice Teyana Taylor, candidata come Miglior attrice non protagonista per “Una Battaglia dopo l’Altra”, è stata protagonista di un acceso alterco con un addetto alla sicurezza che l’avrebbe spinta fisicamente. Il video del confronto è finito in Rete, diventando virale in pochissime ore. Nelle immagini diffuse sui social, si vede e si sente chiaramente l’attrice reagire con fermezza al contatto fisico: “ Sei un uomo che mette le mani addosso a una donna. non toccarmi, non spingermi “, intima Taylor alla guardia, accusandola apertamente di essere “molto maleducato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sei un uomo che mette le mani addosso a una donna… non toccarmi, non spingermi”: Teyana Taylor furiosa con l’addetto alla sicurezza, ecco cosa è successo agli Oscar 2026

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Tutto quello che riguarda Teyana Taylor

Temi più discussi: Mi ha spinta e voleva anche che mi scusassi, Teyana Taylor e la lite con l'addetto alla sicurezza agli Oscar. Cosa è successo; Teyana Taylor scoppia nel backstage degli Oscar dopo essere stata spinta; Teyana Taylor in un acceso confronto con l’uomo che l’ha ‘spinta’ agli Oscar; Teyana Taylor insiste che non tollererà la mancanza di rispetto mentre rompe il silenzio dopo essere stata spinta agli Oscar del 2026.

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Teyana Taylor all'afterparty degli #Oscar di Variety. x.com