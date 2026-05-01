La visita della premier Giorgia Meloni da PizzAut a Monza | Ho deciso di passare il Primo maggio con lavoratori straordinari

La premier ha visitato una struttura dedicata all’inclusione lavorativa e ha trascorso il Primo maggio in compagnia di lavoratori e operatori. Durante l’incontro, ha visitato le cucine e firmato alcuni contratti con i dipendenti, mostrando attenzione ai temi sociali e alle iniziative di integrazione. La visita si è conclusa con momenti di confronto e scambio di battute, mentre sul volto dei presenti si sono visti sorrisi e emozioni.

Abbracci, commozione, la visita nelle cucine e la firma dei contratti con cui alcuni dipendenti hanno avuto un aumento di stipendio e responsabilità: in un video la visita privata della presidente del Consiglio tra i cuochi e i camerieri della pizzeria che impiega personale nello spettro autistico (dal profilo Instagram di Giorgia Meloni).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La visita della premier Giorgia Meloni da PizzAut a Monza: "Ho deciso di passare il Primo maggio con lavoratori straordinari" Notizie correlate Primo Maggio, Meloni visita il ristorante PizzAut di Monza: “Sono i lavoratori più straordinari”In occasione della Festa del Primo Maggioaggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione... Giorgia Meloni al PizzAut di Monza per il Primo Maggio, "sono venuta dai lavoratori più straordinari"La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita alla pizzeria PizzAut di Monza per il Primo Maggio, che dà lavoro a giovani con spettro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore; Giorgia Meloni, insulti sulla TV russa: Cattiva donnuccia, traditrice, fascista; Giorgia Meloni fa visita allo stand di Elica e delle altre imprese marchigiane al Salone del mobile di Milano; Russia: conduttore Tv Stato insulta premier Meloni, convocato ambasciatore. La premier Giorgia Meloni visita PizzAut di Monza nel giorno della Festa dei lavoratori: Una realtà unica al mondoLa presidente del Consiglio è stata accolta nel piazzale del ristorante da Nico Acampora e la sua squadra, poi ha pranzato con i ragazzi e le ragazze della pizzeria che impiega personale nello spettro ... ilgiorno.it Festa dei lavoratori: Giorgia Meloni visita a sorpresa PizzAutGiorgia Meloni, per il Primo Maggio – al bando le dichiarazioni ufficiali – si è presentata a tavola con i ragazzi di PizzAut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici simbolo di inclusione sociale. M ... tg.la7.it RTL 102.5. . La conferenza stampa di Giorgia Meloni si chiude con un evidente momento di irritazione. Di fronte all’ennesima domanda sul caso Minetti, la premier sbotta contro un giornalista di Rainews24, passando anche al romanesco: ricorda di aver già - facebook.com facebook Il Paese delle meraviglie raccontato da Giorgia Meloni si scontra con la realtà. Nemmeno un mese fa la presidente del Consiglio rivendicava conti dello Stato in ordine e una significativa riduzione del deficit. Oggi arriva lo schiaffo dei numeri. Il governo continu x.com