La Virtus Montale ha annunciato due iniziative per rafforzare la propria presenza nel territorio. La prima riguarda un camp estivo che vedrà la partecipazione di Giovanni Galli, mentre la seconda consiste in un’affiliazione con il Tau Calcio di Altopascio. Questi progetti puntano a migliorare il ruolo della società sportiva come punto di riferimento sia dal punto di vista sportivo che sociale ed educativo per la comunità di Montale.

Un camp estivo con Giovanni Galli e un’affiliazione con il Tau Calcio di Altopascio sono due iniziative della Virtus Montale con lo scopo di fare un salto di qualità come punto di riferimento sportivo e al contempo sociale ed educativo per la comunità montalese. "Vogliamo crescere – dice il presidente della Virtus Montale Walter Goretti – e per farlo, dal 20 aprile la nostra società è affiliata con una delle realtà più importanti a livello regionale nel calcio giovanile come il Tau Calcio di Altopascio. Avremo contatti settimanali con un loro istruttore e potremo usufruire di stage di formazione per tecnici e dirigenti tenuti da istruttori della F.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Virtus Montale e il Tau Calcio, un’alleanza per crescere insieme

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