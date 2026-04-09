Città di Montopoli è Academy Tau Gentile | Per crescere e migliorare

A partire dalla stagione sportiva 20262027, il Città di Montopoli entrerà a far parte delle Academy del Tau Calcio di Altopascio. La decisione è stata annunciata dal rappresentante del club, che ha dichiarato l’intenzione di favorire la crescita e il miglioramento delle giovani leve. L’accordo coinvolge la collaborazione tra le due realtà sportive, con l’obiettivo di sviluppare le attività di formazione e crescita dei giovani atleti.

Il Città di Montopoli dalla stagione sportiva 20262027 entrerà a far parte del circuito delle Academy del Tau Calcio di Altopascio. Lo annunciano, "con reciproca soddisfazione" le società Tau Calcio e Città di Montopoli. L’accordo prevede la presenza quotidiana di personale della società Tau Calcio al campo sportivo Bianco Bianchi di via Bulignano a Montopoli e del direttore generale Dino Fedi, "con il compito di collaborare con i dirigenti e i tecnici locali in tutte le attività della società stessa, sia per l’aspetto organizzativo che per quello tecnico". "Lo staff è già all’opera per formare il gruppo di lavoro tecnico di istruttori e preparatori – spiegano il presidente Gentile e il direttore Fedi – L’obiettivo comune è quello di fare della società pisana un riferimento calcistico per tutto il comprensorio del Cuoio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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