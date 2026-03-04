Crescere insieme a scuola La forza del noiI per far crescere l’io

Venerdì 6 marzo, dalle 16 alle 19, presso la Sala conferenze Papacello de “Il Palazzone” a Cortona, si terrà la presentazione del libro “Crescere insieme a scuola. La forza del NOI per far crescere l’IO”. L’evento include anche un convegno dedicato al tema dell’educazione e delle relazioni scolastiche, con l’obiettivo di discutere il ruolo della collaborazione tra studenti, insegnanti e famiglie nel percorso di crescita.

Convegno e presentazione del libro su educazione e relazioni “Crescere insieme a scuola. La forza del NOI per far crescere l’IO” Venerdi 6 marzo,dalle 16,00 alle 19,00 presso la Sala conferenze Papacello de “Il Palazzone” di Cortona, si terrà la presentazione del libro Crescere insieme a scuola. La forza del NOI per far crescere l’IO”, un volume dedicato al tema delle relazioni e dello sviluppo emotivo di bambini e ragazzi. Il libro nasce dall’esperienza di lavoro pluriennale delle autrici in ambito scolastico e formativo. Alla presentazione interverranno due autorevoli relatori: Alberto Oliverio, neuroscienziato di fama internazionale, e Anna Oliverio Ferraris, psicologa dello sviluppo, già docente universitaria, da anni impegnata nella divulgazione scientifica sui temi dell’infanzia e dell’educazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Avellino, scuola ed emozioni: istituzioni e comunità uniscono le forze per crescere insiemeAvellino, 3 febbraio 2026 – Nella Sala Blu del Carcere Borbonico si è svolto il convegno “Emozioni, comportamenti e contesti educativi”, un incontro...

Genitori e figli a scuola di emozioni: al via il percorso ‘coping power’ per crescere insiemeStare bene in famiglia: in partenza un ciclo di otto appuntamenti con il metodo del ‘coping-power’.

4 years unware marriage,he proposed a divorce,she signed with pregnant, he regretted it.

Approfondimenti e contenuti su Crescere insieme

Temi più discussi: Crescere insieme; Scuola Calcio Cuneo Oltrestura: crescere insieme, senza selezioni; Per un asilo universale - Anna Franchin; Crescere insieme: l’incontro tra i bambini e gli anziani ospiti della RSA.

Crescere Insieme, negli Spazi MammeIl progetto Crescere Insieme è stato pensato all’interno della bella e significativa esperienza dei nostri Spazi Mamme a contrasto della povertà e della solitudine educativa nelle periferie del ... savethechildren.it

L'Hip Hop invade le scuole di Bologna per crescere insiemeL'Hip Hop torna a scuola per crescere insieme: giunto all'ottava edizione, dancER prosegue nelle scuole di Bologna anche per il 2025/26 con 14 corsi settimanali gratuiti di Hip Hop e laboratori ... ansa.it

CRESCERE INSIEME Appuntamento oggi 3 Marzo 2026 Ore 17.00 Sala Consiliare Comune di Avigliano TI ASPETTIAMO ! #Avigliano#CrescrreInsieme#Genitori#Famiglie#Comunita' facebook