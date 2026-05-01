A Marina di Ravenna è stato avviato un progetto sperimentale di vigilanza in spiaggia che prevede l'impiego di guardie private armate durante le ore notturne. È stata installata una nuova telecamera nel parcheggio vicino agli stabilimenti balneari Mokambo, Luana e Ulisse, per monitorare l’area. Inoltre, è stato attivato un numero di telefono diretto tra la vigilanza e la polizia locale, per intervenire rapidamente in caso di emergenza.

Un servizio di vigilanza privata e armata nelle ore notturne, una nuova telecamera a Marina di Ravenna nel parcheggio a ridosso degli stabilimenti balneari Mokambo, Luana e Ulisse, un numero di telefono diretto con il quale la vigilanza possa contattare la polizia locale in caso di necessità. Sono i punti principali del progetto sperimentale che partirà sui lidi il primo giugno grazie a un protocollo siglato ieri da Comune, polizia locale e Coop Spiagge per garantire una maggiore vivibilità e sicurezza al mare. La sperimentazione durerà due anni, ma già alla fine del primo ci sarà un bilancio. A illustrarlo sono stati ieri, in municipio, il sindaco Alessandro Barattoni, il comandante della locale Andrea Giacomini e il presidente della Coop Spiagge Maurizio Rustignoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vigilanza in spiaggia. Un progetto sperimentale: "Per il rispetto delle regole"

Notizie correlate

Sicurezza e rispetto delle regole, i carabinieri nelle scuole per la 'Cultura della legalità'Continua l’impegno del Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara nel supporto delle giovani generazioni.

Valditara sull’integrazione: “La discriminazione e l’odio non ci appartengono”. Il Ministro dell’Istruzione a Milano chiede rispetto delle regoleIl Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso la sua visione sui temi dell'immigrazione e della convivenza civile durante...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La vigilanza in spiaggia. Un progetto sperimentale: Per il rispetto delle regole; Ravenna, spiagge più sicure con la vigilanza privata nei bagni; Spiagge di Ravenna, stretta sulla movida notturna: parte il piano sicurezza per i lidi; In arrivo guardie giurate armate per far rispettare il divieto di andare in spiaggia dall'1 alle 5 di notte.

La vigilanza in spiaggia. Un progetto sperimentale: Per il rispetto delle regoleIn arrivo anche una telecamera a Marina, tra i bagni Mokambo, Luana e Ulisse. Tra gli obiettivi c’è evitare gli accessi in spiaggia di notte, grazie a tre pattuglie. . msn.com

Ravenna, spiagge più sicure con la vigilanza privata nei bagniGarantire il divieto di accesso dall’1 alle 5, l’orario 17-20 per feste, musica e alcol, favorire il riposo pomeridiano, sostenere i controlli della ... corriereromagna.it

Vigilanza e trasparenza a supporto della missione della Santa Sede Pubblicato il Rapporto annuale dell’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (Asif) - facebook.com facebook

L’ #AGCM ha esteso l’azione di vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette ai sistemi di intelligenza artificiale generativa. In particolare si è occupata del rischio delle cosiddette “allucinazioni”, ossia la produzione di contenuti inesatti o fuorvianti, chiudendo t x.com