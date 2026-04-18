Valditara sull’integrazione | La discriminazione e l’odio non ci appartengono Il Ministro dell’Istruzione a Milano chiede rispetto delle regole

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha partecipato a un evento a Milano dedicato ai Patrioti europei, durante il quale ha commentato le questioni relative all'immigrazione e alla convivenza civile. In questa occasione, ha affermato che la discriminazione e l'odio non appartengono alla società italiana e ha sottolineato l'importanza di rispettare le norme vigenti. La sua presenza ha attirato l'attenzione su temi legati alla tutela della coesione sociale nel paese.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso la sua visione sui temi dell'immigrazione e della convivenza civile durante l'incontro dei Patrioti europei svoltosi a Milano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Il ministro dell’Istruzione Valditara a Palazzo Giordani per inaugurare il laboratorio mobile 4.0Lunedì 20 aprile alle 16 a Palazzo Giordani (sede della Provincia di Parma e dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, stradone Martiri... Comune da sciogliere, pressing sul ministro: "Chiarezza e rispetto delle regole"Il ‘caso Castel Morrone’ finisce sulla scrivania del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Esame di maturità 2026, la formula mista che potrebbe cambiare il voto finale: ecco la proposta Valditara; Valditara lancia i corsi Indire sull'empatia: La scuola deve tornare ad ascoltare. Valditara: Sui social inneggiavano al gesto terribile contro la docente. Fermiamo l’emulazione, valorizziamo i ragazzi che fanno il beneIl Ministro denuncia l'esistenza di gruppi online che hanno esaltato l'aggressione alla professoressa di Trescore. L'emulazione è una brutta cosa, parliamo di testimonianze positive. La stragrande ma ... orizzontescuola.it Valditara: Referendum, no alla propaganda a scuola. Per l’integrazione si coinvolgano le famiglieNelle scuole non si fa propaganda per il referendum: se con soldi pubblici in una struttura pubblica si fa propaganda in un senso o nell’altro, questo non va bene. Lo ha detto il ministro ... milano.repubblica.it Lettere – Palermo, docente muore in classe: appello al Ministro Valditara sulle condizioni di lavoro dei docenti https://www.lodiedintorni.com/lettere/lettere-palermo-docente-muore-in-classe-appello-al-ministro-valditara-sulle-condizioni-di-lavoro-dei-docenti/ - facebook.com facebook