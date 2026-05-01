La via dell' Acqua-rello in mostra

Da forlitoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 al 16 maggio la Galleria Manoni, in Corso Garibaldi 55a, ospiterà la mostra “La via dell'Acqua-rello” di Roberta Casadio. L'esposizione, viene illustrato, "vuole essere un gioco di parole quanto un gioco con l'arte e con l'acqua. Lo stile artistico e la tecnica dell'acquarello richiedono.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ultimo - ACQUARIO

Video Ultimo - ACQUARIO

Notizie correlate

In Feltrinelli la mostra "Mother Water. La custodia dell'acqua come diritto universale"Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Da venerdì 13 marzo a...

La Roma post giubilare mostra il volto ecologico e si candida “capitale dell’acqua”Da un lato la grandeur: Roma che batte i record di presenze durante il Giubileo, Roma che vuole le Olimpiadi, Roma che sogna due nuovi stadi, Roma...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: La via dell'Acqua-rello in mostra; Da Vergiate alla Santa Sede: l’acquarello di Donatella Tamborini a Pietro Parolin; Dialoghi di Luce -Acquerelli - Sipario - Il mio racconto - eventi; L’acqua si fa arte nella ricerca cromatica di Roberta Casadio.

Avatar: La via dell'acqua, il film di Cameron torna al cinema per una settimanaDal 2 all'8 settembre torna in sala uno dei film più amati di sempre in attesa del terzo capitolo del franchise che arriverà nelle sale giusto in tempo per le vacanze di Natale il prossimo 17 dicembre ... tg24.sky.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.