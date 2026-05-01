La via dell' Acqua-rello in mostra
Dal 9 al 16 maggio la Galleria Manoni, in Corso Garibaldi 55a, ospiterà la mostra “La via dell'Acqua-rello” di Roberta Casadio. L'esposizione, viene illustrato, "vuole essere un gioco di parole quanto un gioco con l'arte e con l'acqua. Lo stile artistico e la tecnica dell'acquarello richiedono.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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