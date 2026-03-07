La Roma post giubilare mostra il volto ecologico e si candida capitale dell’acqua

Dopo il Giubileo, Roma si presenta con un volto ecologico e si propone come “capitale dell’acqua”. La città ha registrato un aumento delle presenze durante l’evento religioso e manifesta l’intenzione di candidarsi come sede per le Olimpiadi in due occasioni. La capitale italiana si mostra determinata a consolidare la sua immagine sia come meta storica sia come centro di iniziative sostenibili.

Da un lato la grandeur: Roma che batte i record di presenze durante il Giubileo, Roma che vuole le Olimpiadi, Roma che sogna due nuovi stadi, Roma con le fermate archeologiche della metro, Roma che sfida le critiche interne al Campo largo e mette mano al progetto del termovalorizzatore. Poi c'è l'altra faccia, quella della Roma bucolica che si candida a "capitale dell'acqua": fiume, acquedotti, mare, tutela ambientale, no spreco, riuso. Non è un manifesto di decrescita felice, ma è abbastanza per ricompattare il Campo largo suddetto, tanto che, il 3 marzo, la mozione di candidatura presentata dalla presidente dell'Assemblea Svetlana Celli è stata accolta come il passo che asseconda lo spirito del tempo, con Roma che si aggiunge alla triade Venezia, Napoli e Genova sulla via delle città eco-virtuose.