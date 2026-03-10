In Feltrinelli la mostra Mother Water La custodia dell' acqua come diritto universale
Da venerdì 13 marzo a venerdì 10 aprile 2026, la libreria Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona presenta la mostra intitolata
Da venerdì 13 marzo a venerdì 10 aprile 2026, la Libreria Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona ospita Mother Water. La custodia dell'acqua come diritto universale, mostra fotografica di Maurizio Marcato che documenta attraverso 24 immagini d'autore il rapporto tra l'umanità e l'elemento più fondamentale della vita. Un percorso visivo che collega i principi costituzionali delle Madri Costituenti alle sfide contemporanee legate alla tutela dell'acqua come diritto universale.
