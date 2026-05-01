La Uil Calabria a Gioia Tauro | Diritti non assistenza per far ripartire la regione

A Gioia Tauro si è svolta una manifestazione simbolica in occasione del Primo Maggio, promossa dalla Uil Calabria. La segretaria generale della sigla ha dichiarato che l’obiettivo è rivendicare i diritti, piuttosto che chiedere assistenza, per favorire la ripresa della regione. La partecipazione ha visto un coinvolgimento collettivo, sottolineando l’intento di affrontare le questioni sociali e lavorative locali.

Non una semplice celebrazione, ma una presa di posizione collettiva: è il senso del Primo Maggio secondo Mariaelena Senese, segretaria generale della Uil Calabria, intervenuta alla manifestazione simbolica organizzata a Gioia Tauro. Un discorso netto, che ha messo al centro il tema dei diritti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio Calabria, discarica clandestina in Piana Gioia Tauro: 15 denunce e sequestriUn burrone naturale trasformato nel tempo in una discarica abusiva per rifiuti urbani, speciali e anche pericolosi è stato scoperto nella Piana di... Reggio Calabria, sequestrati 400 kg di cocaina al porto di Gioia TauroLa Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato quasi 400 kg di cocaina purissima nell’ambito di tre distinte operazioni eseguite nell’arco... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Senese (Uil), il caro carburante colpisce in Calabria più che nel resto del Paese; Caro carburante, la Uil Calabria chiede misure urgenti per famiglie e lavoro · CosenzaChannel.it; Caro carburante, l’allarme della Uil Calabria: Qui pesa più che altrove; Il Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil in Calabria sarà celebrato al porto di Gioia Tauro. Primo Maggio, Senese (UIL): ‘La Calabria non chiede assistenza, chiede diritti’Dal lavoro dignitoso alle infrastrutture, al sistema sanitario: senza condizioni di vita normali non c'è sviluppo. E sul lavoro femminile: Meno di una donna su tre lavora in Calabria. Non è un diva ... citynow.it Senese (Uil): «La Calabria non chiede assistenza ma diritti. Senza condizioni di vita normali non c’è sviluppo»«Meno di una donna su tre lavora in Calabria. Non è un divario, è un'ingiustizia. La Zes? «Prima di estenderla al Nord, bisogna farla funzionare al Sud» ... corrieredellacalabria.it #AGI : , Sara' un primo maggio all'insegna non solo della rivendicazione ma anche della proposta quello che domani i sindacati Cgil, Cisl e Uil intendono celebrare in Calabria. - facebook.com facebook Uil, in Calabria 4.606 alunni in meno, ciò non si traduca in meno scuola. 'E' previsto un taglio dell'organico di potenziamento che andrà a penalizzare istituti' #ANSA x.com