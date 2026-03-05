Reggio Calabria discarica clandestina in Piana Gioia Tauro | 15 denunce e sequestri

A Reggio Calabria, nella Piana di Gioia Tauro, è stata scoperta una discarica abusiva che si estende lungo un burrone naturale. Sono state presentate 15 denunce e sono stati eseguiti sequestri di rifiuti urbani, speciali e pericolosi provenienti dall’area. La scoperta ha portato all’apertura di procedimenti contro chi ha gestito lo smaltimento illecito.

Un burrone naturale trasformato nel tempo in una discarica abusiva per rifiuti urbani, speciali e anche pericolosi è stato scoperto nella Piana di Gioia Tauro. L'operazione dei Carabinieri ha portato alla denuncia di quindici persone e al sequestro di sedici veicoli utilizzati per il trasporto illecito dei materiali. Le indagini, coordinate dalla Procura di Palmi guidata dal procuratore Emanuele Crescenti, sono state condotte dalla Compagnia di Taurianova con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Cittanova. L'attività investigativa, avviata nel novembre 2024, ha individuato in contrada "Piggra" di Taurianova un'area progressivamente trasformata in discarica a cielo aperto.