UEFA l’affare da 6 miliardi | due nuovi sponsor cambiano i premi della Champions League

La UEFA si prepara a ricevere circa un miliardo di euro grazie a due nuovi accordi di sponsorizzazione siglati dalla joint venture commerciale UC3, di proprietà dell’ente. Questi accordi, ancora in fase di definizione, coinvolgono grandi aziende internazionali e sono destinati a modificare i premi economici assegnati alla Champions League. La firma di questi contratti rappresenta un passo importante per le strategie commerciali della UEFA nel settore dello sport.

Circa un miliardo di euro. È questa la cifra da capogiro che sarà presto incassata dalla UC3, la joint venture commerciale di proprietà della UEFA, una volta conclusi due decisivi accordi globali di sponsorizzazione. La somma si andrà a sommare agli introiti che provengono dalla vendita dei diritti televisivi, portando il già ricchissimo importo degli introiti annuali UEFA di 4,4 miliardi di euro a superare i 6 miliardi nel prossimo anno. I nuovi partner commerciali e quelli riconfermati. Un fornitore ufficiale di pagamenti e un partner tecnologico: sarebbero questi – secondo The Guardian – i due partner commerciali che dovrebbero portare la UEFA ad aumentare del 40% i suoi introiti annuali provenienti dalle sponsorizzazioni.🔗 Leggi su Open.online

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