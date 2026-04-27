Aiutate Davide | ma è una truffa Così dei delinquenti hanno usato la storia di un bambino malato e già guarito per raccogliere soldi su PayPal

Negli ultimi giorni è circolata online una richiesta di aiuto per un bambino malato, accompagnata da un link su PayPal. Tuttavia, questa richiesta si è rivelata essere una truffa messa in atto da individui senza scrupoli, che hanno sfruttato la storia e l’immagine di un bambino già guarito per raccogliere denaro in modo fraudolento. La falsa campagna ha attirato diverse persone che hanno creduto alla richiesta di aiuto.

Un volto innocente, una storia che stringe lo stomaco e un link pronto a trasformare la compassione in denaro. Sui social, la solidarietà corre veloce quanto l’inganno, e basta un clic per passare dall’empatia alla truffa. Da mesi, su Facebook circola una raccolta fondi sospetta che sfrutta l’immagine di un bambino malato di leucemia. Dietro il profilo, intestato a una sedicente “Rosaria Maria Caputo”, si nasconde un meccanismo tanto semplice quanto efficace: foto e video autentici, presi da una storia reale, ma accompagnati da testi manipolati per spingere gli utenti a donare tramite PayPal. Il dettaglio più grave è che il bambino ritratto non ha nulla a che fare con questa raccolta fondi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Notizie correlate “Hanno usato l’auto di suo marito per la rapina, ci mostri i suoi gioielli”. Ma la truffa telefonica finisce con l’arresto di un 59enneImola, 23 marzo 2026 – “L’auto di suo marito è stata utilizzata per commettere una rapina. La storia: nell’epoca dei social nella bacheca di Casteldebole appesa una dichiarazione d’affetto. La lettera di un bambino al ’Galli’. Così i rossoblù si sono risollevatiA volte anche poche parole possono toccare le giuste corde, specialmente quando tutto sembra girare storto.