QiQi l’ultimo baiji morto nel 2002 | la storia del delfino dello Yangtze che non siamo riusciti a salvare

Nel 2002, è morto QiQi, l'ultimo esemplare conosciuto di baiji (Lipotes vexillifer), il delfino d’acqua dolce del fiume Yangtze. QiQi aveva vissuto più di vent’anni in cattività presso un istituto di ricerca a Wuhan. Con la sua scomparsa, la specie è stata dichiarata estinta, segnando la fine di un animale che un tempo popolava il grande fiume cinese. La perdita ha suscitato preoccupazioni sulla salvaguardia delle specie di acqua dolce in via di estinzione.

QiQi era l’ultimo esemplare conosciuto di baiji (Lipotes vexillifer), il delfino del fiume Yangtze. Ha vissuto per oltre vent’anni in cattività all’Istituto di Idrobiologia di Wuhan: con la sua morte nel 2002 la specie è stata dichiarata funzionalmente estinta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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