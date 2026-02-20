Ucciso da un poliziotto a Rogoredo il legale | Era al telefono quando è stato colpito si è sentito lo sparo
Abderrahim Mansouri, un uomo di 28 anni, è stato ucciso da un poliziotto a Rogoredo durante un'operazione antidroga. Secondo il legale della famiglia, Mansouri stava parlando al telefono quando ha sentito lo sparo che lo ha colpito. La scena si sarebbe svolta davanti a un appartamento, mentre le forze dell'ordine cercavano di fermare un sospetto. Testimoni riferiscono di aver visto Mansouri cadere a terra immediatamente dopo il colpo. La vicenda sta facendo discutere l'uso della forza da parte delle forze dell'ordine.
Abderrahim Mansouri, ucciso a 28 anni da un poliziotto a Rogoredo durante un'operazione anti droga, sarebbe stato al telefono al momento dello sparo. Lo conferma a Fanpage.it uno degli avvocati della famiglia della vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it
