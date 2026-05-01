Il Met Gala è un evento annuale che attira l’attenzione di appassionati e media di tutto il mondo, diventando un appuntamento imprescindibile nel calendario della moda. Ogni anno, le celebrities sfoggiano abiti e accessori di alta moda, tra cui orologi di lusso scelti appositamente per la serata. La manifestazione si distingue per l’elevata presenza di creazioni di stilisti e marchi prestigiosi, che spesso vengono mostrati in prima fila durante la kermesse.

Il Met Gala non è solo il party dei party, è il momento in cui la moda smette di essere racconto e diventa dichiarazione. In una sola notte, designer, attori, musicisti e sportivi riscrivono le regole dello stile sotto lo stesso tetto. Ed è anche il terreno fertile per spingersi oltre, come quando A$AP Rocky ha mandato in tilt il dress code con un kilt e quattro cinture Gucci nel 2023, o quando nel 2021 si è presentato con un abito trasparente firmato Marc Jacobs. Ma se i look fanno clamore, perché d'effetto e impattanti, sono i dettagli a fare la differenza. E tra questi, gli orologi giocano una partita tutta loro: pezzi rari, spesso unici, che completano o ribaltano l’intero outfit.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La storia del Met Gala è piena di orologi bellissimi

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