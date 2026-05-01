La Squadra mobile interrompe la compravendita di un etto cocaina venditore e acquirente arrestati

Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, un cittadino tunisino di 42 anni e un forlivese di 60 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati legati alla droga. Gli agenti hanno interrotto una compravendita di circa 90 grammi di eroina, fermando i due durante lo scambio. La perquisizione ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e all’arresto dei due soggetti coinvolti.

Nel pomeriggio di giovedì la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino, 42enne, domiciliato a Ravenna e un forlivese, 60enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati di droga, individuati rispettivamente quali cedente e acquirente di circa 90 grammi di eroina. L’attività.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Nove chili di cocaina. Maxi sequestro della Squadra mobile. Arrestato un 36enneLa Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando ben 9 chilogrammi di cocaina. Gli agenti della squadra mobile sequestrano novanta chili di cocaina: due arrestiUna maxi operazione antidroga è stata condotta, nei giorni scorsi, dagli agenti della questura di Catania, che hanno intercettato un grosso carico di...