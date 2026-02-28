Gli agenti della squadra mobile sequestrano novanta chili di cocaina | due arresti

Gli agenti della squadra mobile di Catania hanno sequestrato novanta chili di cocaina e arrestato due persone. La operazione si è svolta nei giorni scorsi, quando i poliziotti hanno intercettato un importante carico di droga destinato alla vendita nel mercato dello spaccio locale. Il blitz ha portato al sequestro e alle due detenzioni.

Una maxi operazione antidroga è stata condotta, nei giorni scorsi, dagli agenti della questura di Catania, che hanno intercettato un grosso carico di cocaina, destinato al mercato dello spaccio etneo. Complessivamente, gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile hanno sequestrato.