Nove chili di cocaina Maxi sequestro della Squadra mobile Arrestato un 36enne

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese e sequestrato 9 chilogrammi di cocaina durante un'operazione. L'arresto è avvenuto nel corso di un'attività di polizia finalizzata al contrasto dello spaccio di droga. Il procedimento si è concluso con il fermo dell'uomo, che è stato portato in commissariato. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando ben 9 chilogrammi di cocaina. L'operazione risale al pomeriggio del 5 marzo scorso. Nell'ambito di mirati servizi, finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio provinciale, personale della Squadra Mobile della Questura di Lucca ha infatti arrestato un albanese di 36 anni. L'attività investigativa, scaturita da un approfondito monitoraggio delle principali piazze di spaccio presenti nella provincia di Lucca, ha consentito agli investigatori di individuare l'uomo quale fornitore di sostanza stupefacente operante nel territorio provinciale fino al comune di Altopascio.