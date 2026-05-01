Dopo l'ultimo turno di campionato, la situazione in classifica si fa più chiara per alcune squadre coinvolte nella corsa salvezza. La Fiorentina si trova in una posizione favorevole e con un punto in più rispetto alle dirette concorrenti. La prossima partita contro la Roma potrebbe essere decisiva, e un pareggio potrebbe essere sufficiente per consolidare il suo status di salvezza.

È solo una questione di numeri. E i numeri, dopo l’ultimo turno di campionato, sorridono ancora di più alla Fiorentina, sempre più vicina a una salvezza che potrebbe diventare aritmetica già nel prossimo incrocio con la Roma. La quota sicurezza, al momento fissata a 41 punti (ma destinata pian piano a calare), mette i viola in una posizione privilegiata: tolte Pisa e Verona, ormai a un passo dalla retrocessione, restano in teoria ancora cinque squadre invischiate nella corsa per evitare il 18° posto. Lo 0-0 strappato da De Gea e soci con il Sassuolo ha allungato fino a 9 punti il margine sulla terzultima, la Cremonese. Tradotto: con quattro...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La situazione di classifica. Corsa salvezza, altro match point. E lunedì potrebbe bastare un pari

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