salvezza la corsa a ostacoli del perugia sette tappe due derby fuori e un match point

Il Perugia si prepara a disputare sette partite cruciali per la sua permanenza in campionato. La squadra affronta due derby fuori casa e si gioca un match point nelle prossime settimane. La corsa alla salvezza si svolge con grande intensità, seguendo un cammino segnato da ostacoli e sfide decisive. La squadra cerca di mantenere alta la concentrazione in questa fase finale.

Sette tappe da affrontare con la verve dell’ultima settimana per tagliare il traguardo della salvezza e pensare al futuro. Intanto il Perugia, con i successi di Livorno e in casa col Pontedera, si è messo nelle condizioni di essere artefice del suo cammino, conquistando la quindicesima posizione in classifica. Saranno quattro le trasferte (due i derby, ad Arezzo e Terni) da affrontare e tre le partite al Curi. Stando all’ultimo trend, le gare in trasferta fanno meno paura: nel 2026 i biancorossi hanno conquistato nove punti che regalano una quinta posizione nella parziale classifica. Sulla carta saranno gare impegnative, con un tasso di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

