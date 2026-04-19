Il ministro Locatelli | Persone con disabilità al centro dei progetti

Da ilrestodelcarlino.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro per le Disabilità ha partecipato a un evento organizzato dal Rotary Club Cesenatico Mare, dedicato alla disabilità in Romagna. Durante l’incontro, ha parlato di progetti e iniziative rivolte alle persone con disabilità, sottolineando l’attenzione del governo su questo settore. L’appuntamento si è svolto venerdì sera al Palazzo del turismo

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha affrontato alcuni argomenti e progetti cruciali per questo settore, nell’ambito dell’incontro organizzato venerdì sera dal Rotary Club Cesenatico Mare sul tema "La disabilità in Romagna", che si è tenuto al Palazzo del turismo "Primo Grassi". Di fronte ad oltre cento persone, per gli amministratori pubblici e per i responsabili delle associazioni di volontariato che operano nel sociale, l’incontro è stata l’occasione per conoscere e confrontarsi con un ministro che ricopre un ruolo importante in Italia, in quanto detta la linea del Governo sulle disabilità e segue progetti importanti. La...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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