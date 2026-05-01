La semifinale della Final Four di Champions League femminile 2026 si svolge con due squadre di grande livello che si sfidano per arrivare alla finale. Conegliano e VakifBank Istanbul si affrontano in una partita che promette spettacolo, entrambe con un palmarès ricco di successi internazionali e una forte presenza nel volley europeo. La gara si gioca in una cornice di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

La semifinale della Final Four di Champions League femminile 2026 mette di fronte due autentiche corazzate del volley europeo: Conegliano e VakifBank Istanbul. Un confronto che profuma di finale anticipata, non solo per il valore delle due squadre, ma anche per la storia recente che le vede protagoniste assolute sulla scena internazionale. Si gioca sabato 2 maggio alle ore 16:00 nella Ülker Sports and Event Hall di Istanbul, impianto che ospita l’evento e che, pur non essendo la casa abituale del VakifBank, sarà inevitabilmente spinto da un tifo caldo e numeroso. In palio c’è l’accesso alla finalissima, un traguardo che per entrambe rappresenta molto più di un semplice obiettivo stagionale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La sfida infinita: Conegliano e VakifBank faccia a faccia per la finale

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