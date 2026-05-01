La scoperta di Chiara morta quei 23 minuti senza un alibi | l' incubo di Stasi

Nel caso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, la mancanza di prove dirette e l'assenza di Alberto Stasi sulla scena del crimine hanno portato a cinque processi e due assoluzioni prima della condanna definitiva. La valutazione delle prove si è concentrata su un periodo di 23 minuti senza un alibi chiaro per l'imputato. La complessità del procedimento giudiziario ha coinvolto numerosi passaggi e cambiamenti di posizione.

L'assenza del passaggio sulla scena del crimine di Alberto Stasi. Un castello accusatorio così paradossale che ci sono voluti ben cinque processi, con due assoluzioni in primo e secondo grado, per arrivare alla complicata condanna del fidanzato di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. L'ACCUSA IN FRANTUMI. Con una conclusione processuale messa nero su bianco nella pronuncia della Cassazione, disseminata da incongruenze ed elementi non corrispondenti alle risultanze investigative, che si basa sulle presunte menzogne di Stasi, il quale si sarebbe finto scopritore del cadavere della ragazza, raccontando falsamente di essere entrato nella villetta di via Pascoli e aver trovato il corpo di Chiara sulle scale, mentre invece l'avrebbe uccisa lui ore prima e, dopo il delitto, non sarebbe più rientrato in quella casa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La scoperta di Chiara morta, quei 23 minuti senza un alibi: l'incubo di Stasi Notizie correlate Garlasco e quella finestra di 23 minuti: come la scienza sta smontando la colpevolezza di Alberto StasiIl caso di Alberto Stasi, condannato con sentenza definitiva dopo un processo tortuoso a 16 anni di carcere, torna sul tavolo della giustizia con un... “Chiara Poggi è morta mezz’ora dopo colazione”. Perché la perizia della Cattaneo segna un punto a favore di StasiCambia anche l’ora della morte di Chiara Poggi: almeno mezz’ora dopo la colazione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Neonati sepolti in giardino a Parma, la storia di Chiara Petrolini; RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav; Ore 14 2025/26 - Delitto di Garlasco, conto alla rovescia per la chiusura delle indagini - 27/04/2026 - Video; Garlasco, la testimonianza di una vicina: Mai visto Andrea Sempio anche se abita qui accanto. Chiara Petrolini condannata a 24 anni: com’è stata scoperta la verità sui neonati sepolti? La sentenza, la reazione impassibileChiara Petrolini è rimasta lì, ferma. Impassibile, almeno all’apparenza, mentre nell’aula della Corte d’Assise di Parma veniva letta la sentenza che la condanna a 24 anni e 3 mesi di reclusione. Una c ... alphabetcity.it Neonati sepolti a Parma, la storia di Chiara PetroliniLa Procura aveva chiesto 26 anni di carcere per Chiara Petrolini, che è stata condannata a 24 anni e tre mesi per la morte del secondo figlio, assolta per il primo neonato. Questa la vicenda avvenuta ... vanityfair.it Per il primo maggio ennesima presa in giro del Governo Meloni... Chiara Appendino - facebook.com facebook Garlasco, la procura: «Chiara Poggi uccisa per un no. Sempio la colpì 12 volte con un corpo contundente, i colpi letali sulle scale della cantina» x.com