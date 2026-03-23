Cambia anche l’ora della morte di Chiara Poggi: almeno mezz’ora dopo la colazione. Una finestra temporale diversa e più ampia, che si aggiunge alla violenta colluttazione. Una nuova indiscrezione, dopo quella di sabato e lanciata ancora dal Tg1 nell’edizione di ieri sera, della consulenza, tuttora secretata, consegnata lo scorso 23 febbraio dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo. La consulente della Procura di Pavia avrebbe stabilito che il 13 agosto 2007 Chiara Poggi sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo aver fatto colazione. Una circostanza che, se confermata, potrebbe spostare in avanti l’ora del delitto e mettere in discussione il ristretto arco temporale (i 23 minuti dalla disattivazione dell’allarme alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Chiara Poggi è morta mezz’ora dopo colazione”. Perché la perizia della Cattaneo segna un punto a favore di Stasi

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La perizia realizzata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo potrebbe cambiare l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi e riscrivere la storia del delitto di Garlasco facebook

Il caso #Garlasco. Nuove rivelazioni dalla perizia medico legale depositata in Procura. Si sposta più avanti l’ora della morte di Chiara Poggi: sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo la colazione. #Tg1 Roberta Ferrari x.com