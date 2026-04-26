Il caso di Garlasco, che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere, torna ora sotto i riflettori grazie a nuovi elementi emersi. Tra questi, una finestra di 23 minuti che ha attirato l’attenzione degli esperti, i quali stanno analizzando i dati scientifici per verificare la validità delle accuse. La vicenda si arricchisce di dettagli tecnici che potrebbero influenzare il percorso giudiziario.

Il caso di Alberto Stasi, condannato con sentenza definitiva dopo un processo tortuoso a 16 anni di carcere, torna sul tavolo della giustizia con un carico di atti che sembra riscrivere la storia del giallo di Garlasco. La Procura di Pavia, però, nonostante in questi mesi di indagini abbia curato la raccolta di perizie, consulenze e intercettazioni, da questo momento è fuori dalla partita. Tecnicamente non può chiedere la revisione del giudicato a carico di Stasi. Il pallino passa alla Procura generale di Milano o, in alternativa, alla difesa. È dentro questo schema che si inserisce l’incontro tra il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, e il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco e quella finestra di 23 minuti: come la scienza sta smontando la colpevolezza di Alberto Stasi

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