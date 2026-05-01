La sanità africana ha un piano | più vaccini più farmaci più autonomia Entra in vigore la Convenzione di Dakhla

È entrata in vigore la Convenzione di Dakhla, un accordo che riguarda il settore sanitario in Africa. Finora si sono susseguite dichiarazioni e piani di azione per aumentare la disponibilità di vaccini e farmaci, oltre a rafforzare l’autonomia dei sistemi sanitari locali. L’obiettivo dichiarato è di ridurre la dipendenza dai aiuti esterni e migliorare la gestione delle risorse sanitarie nel continente.

Fino a oggi si è parlato di propositi e programmi. Si è detto, in particolare, della necessità africana di dotarsi di una propria autonomia e di essere meno dipendente dai mezzi e dai denari che arrivano dall’esterno. Le diminuzioni degli aiuti statunitensi ed europei, i problemi logistici riscontrati a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, appaiono come campanelli d’allarme che richiamano l’importanza a una maggiore indipendenza. Ma il percorso verso una sovranità sanitaria africana mancava ancora di una vera e propria road map, un piano cioè volto a programmare anno dopo anno gli investimenti da attuare e le politiche da portare avanti.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La sanità africana ha un piano: più vaccini, più farmaci, più autonomia. Entra in vigore la Convenzione di Dakhla Notizie correlate Leggi anche: Farmaci e vaccini: la logistica più delicata di tutte Sanità campana, fine del Piano di Rientro: “Ora più autonomia e nuove prospettive di rilancio”Napoli – “L’uscita della Regione Campania dal Piano di rientro rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’intera comunità regionale.