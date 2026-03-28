Sanità campana fine del Piano di Rientro | Ora più autonomia e nuove prospettive di rilancio

La Regione Campania ha ufficialmente concluso il Piano di rientro, segnando la fine di un percorso iniziato diversi anni fa. Questa decisione permette ora alla regione di ottenere maggiore autonomia nella gestione del settore sanitario e di avviare nuove iniziative di sviluppo. La notizia è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale delle autorità regionali, che hanno sottolineato i benefici di questa conclusione.

Napoli – “L’uscita della Regione Campania dal Piano di rientro rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’intera comunità regionale. Si chiude così un lungo percorso iniziato con l’uscita dal commissariamento nel 2019 e proseguito negli anni successivi attraverso un lavoro costante di risanamento e consolidamento del sistema sanitario, che oggi consente alla Campania di tornare a una gestione ordinaria, con maggiori margini di autonomia e una più ampia capacità di programmazione.” Così Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania. “Si tratta – spiega Petracca – di un traguardo... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Sanità campana, fine del Piano di Rientro: “Ora più autonomia e nuove prospettive di rilancio” Articoli correlati La Regione Campania esce dal Piano di Rientro: un nuovo inizio per la Sanità campana“Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e... Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della SaluteLa Campania è uscita dal disavanzo nel settore sanità dopo il deficit iniziato nel 2007. Approfondimenti e contenuti su Sanità campana fine del Piano di... Temi più discussi: Sanità in Campania, Fico: Fuori dal piano di rientro, ora una nuova fase di investimenti e rilancio; Campania, Ministero: accolta richiesta uscita dal piano di rientro; Forza Italia ritira i 500 emendamenti al bilancio regionale, compreso il condono. Restano quelli su sanità e ambiente; Il Consiglio della Campania approva la Legge di Stabilità regionale 2026. Svolta per la sanità della Campania: fine del Piano di rientro, adesso via a investimenti e assunzioniStampa La Regione Campania esce ufficialmente dal Piano di rientro sanitario, aprendo una nuova fase per la gestione della sanità pubblica. Un passaggio definito storico dal presidente Roberto Fico, ... salernonotizie.it Svolta per la sanità in Campania: addio al Piano di rientroLa Campania esce dal Piano di rientro sanitario. Il Presidente Roberto Fico annuncia il ritorno alla gestione ordinaria: previsti nuovi investimenti e assunzioni. infocilento.it “Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e impegno sin dall'inizio del nostro insediamento. È una notizia importante per tutta la nostra comunità: per i citta - facebook.com facebook Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dal debito dopo 19 anni x.com