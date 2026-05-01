La Russa commemora Sergio Ramelli in Aula al Senato

Il Presidente del Senato ha preso la parola in Aula per ricordare Sergio Ramelli, un giovane di 19 anni di Milano, ucciso nel 1975. Ramelli era militante del Fronte della gioventù e la sua morte è avvenuta a causa di un'aggressione da parte di un gruppo di militanti di estrema sinistra. La commemorazione si è svolta durante la seduta del 29 aprile 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 29 Aprile 2026 Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato in Aula al SenatoSergio Ramelli, il ragazzo milanese di 19 anni, militante del Fronte della gioventù, ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti di estrema sinistra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Russa commemora Sergio Ramelli in Aula al Senato Notizie correlate Intitolato giardino a Sergio Ramelli, La Russa: “Un suo miracolo”"Cinquantun anni dopo, un paese come Pero che allora, non dico non avrebbe fatto questa cerimonia ma non ci avrebbe neanche consentito di pensarci,... Sergio Ramelli, Romano La Russa: "Quando 25 Aprile sarà unitario spariranno saluti romani"“Ci auguriamo che un domani il 25 aprile lo si possa festeggiare tutti insieme e che non sia più una festa di parte, una festa soltanto di un partito. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il ricordo di Sergio Ramelli e il rito del presente coi movimenti di estrema destra; Squadrismo e presente per Ramelli; Sergio Ramelli, Romano La Russa: Quando 25 Aprile sarà unitario spariranno saluti romani; Ramelli, l'assessore La Russa non ce la fa a condannare il saluto romano: Sparirà solo quando il 25 aprile sarà unitario. Viene picchiato perché strappa i manifesti in ricordo di Sergio Ramelli: Ha voluto andarsele a prendereUn giovane di 33 anni è stato aggredito a Milano nella tarda sera del 28 aprile. Il sindaco Sala sul corteo che commemora la morte del giovane militante del Fronte della gioventù: Inaccettabile il sa ... today.it Strappa poster di Ramelli e viene pestato, De Corato: Se l’è andata a cercareIeri l’anniversario con duemila militanti che hanno partecipato alla parata del presente. La Russa: rifiutare la violenza ... milano.repubblica.it Il ricordo di Sergio Ramelli e il rito del “presente” coi movimenti di estrema destra. Il racconto di Salvatore Gulisano - facebook.com facebook Come ogni anno, dietro il pretesto della commemorazione per Sergio Ramelli, e con le coperture politiche di Fratelli d’Italia, una manifestazione chiaramente neofascista raduna il peggio dell’estrema destra lombarda – e non solo – sfilando impunemente per l x.com