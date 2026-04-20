Intitolato giardino a Sergio Ramelli La Russa | Un suo miracolo

A 51 anni dalla morte di Sergio Ramelli, il paese locale ha deciso di dedicargli un giardino intitolato a suo nome e posare una targa commemorativa. La Russa ha commentato l’evento definendolo “un suo miracolo”, ricordando come in passato non si sarebbe potuto nemmeno immaginare una simile cerimonia. La decisione arriva in un contesto in cui il paese ha preso una posizione pubblica di riconoscimento verso Ramelli.

"Cinquantun anni dopo, un paese come Pero che allora, non dico non avrebbe fatto questa cerimonia ma non ci avrebbe neanche consentito di pensarci, gli dedica un giardinetto, una targa. Questa è la più grande memoria di Sergio Ramelli”. Lo ha detto oggi il presidente del Senato Ignazio La Russa partecipando a Pero, nel milanese, all'intitolazione del giardino comunale a Sergio Ramelli, giovane del Fronte della gioventù ucciso il 29 aprile 1975 da militanti di estrema sinistra. Secondo La Russa, si tratta della "più grande vittoria di chi ha saputo non dimenticarlo e farlo conoscere a tutti". Il presidente del Senato ha ringraziato Sergio “per questo miracolo” perché “nell'Italia che conosciamo ancora intrisa di odio, di giudizi preventivi o addirittura ignobili, questa è una luce incredibile, un miracolo di fronte al quale ci inchiniamo".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Intitolato giardino a Sergio Ramelli, La Russa: “Un suo miracolo” Notizie correlate Milano ricorda Sergio Ramelli. De Corato: “Ferita profonda per la città e per l’Italia”A 51 anni dalla sua scomparsa Milano non dimentica Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, vittima dell’odio politico e colpito... Area verde intitolata a Sergio Ramelli, studente ucciso dall’odio politicoFerrara ha intitolato un'area verde alla memoria di Sergio Ramelli, studente milanese vittima della violenza politica negli Anni di Piombo, a 50 anni... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ferrara, inaugurato il Giardino intitolato a Sergio Ramelli; Ferrara intitola un'area verde alla memoria di Sergio Ramelli - DICHIARAZIONI E FOTO; Un parco per Sergio Ramelli: Si trova vicino alle scuole; Area verde intitolata a Sergio Ramelli, studente ucciso dall’odio politico. Intitolato giardino a Sergio Ramelli, La Russa: Un suo miracoloA Pero, nel milanese, è stato intitolato un giardino comunale a Sergio Ramelli, militante del Fronte della gioventù ucciso nel 1975 ... ilgiornale.it Ferrara intitola un'area verde alla memoria di Sergio Ramelli - DICHIARAZIONI E FOTOAlla cerimonia, oltre al vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni, proponente della intitolazione, hanno preso parte autorità di rilievo nazionale come l'On. Paola Frassinetti, sottosegretario al ... cronacacomune.it Il mio intervento in occasione dell’intitolazione del giardino comunale di Pero (MI) alla memoria di Sergio Ramelli. x.com Rifondazione comunista ragiona sull'opportunità di intitolare uno spazio pubblico alla memoria di Sergio Ramelli facebook