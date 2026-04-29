Sergio Ramelli Romano La Russa | Quando 25 Aprile sarà unitario spariranno saluti romani

Da lapresse.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante politico ha espresso la speranza che in futuro il 25 aprile possa essere celebrato in modo unito, senza divisioni tra diverse fazioni o partiti. Ha aggiunto che, secondo lui, una volta raggiunta questa unità, i saluti romani e altre manifestazioni di natura politica potrebbero scomparire dalle celebrazioni. La dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sulla natura e il significato della festa nazionale.

“Ci auguriamo che un domani il 25 aprile lo si possa festeggiare tutti insieme e che non sia più una festa di parte, una festa soltanto di un partito. Quando questo avverrà spariranno anche i saluti romani “. Così l’assessore alla sicurezza in Regione Lombardia Romano La Russa a margine della commemorazione di Sergio Ramelli, rispondendo a chi gli chiedeva, se in ottica di una pacificazione, si sentisse di fare un appello contro i saluti romani per il militante del Fronte della Gioventù ucciso nell’aprile del 1975. “L’appello è di andare verso una conciliazione da parte di tutti, che non si superino certi steccati. È qualcosa che non ci inventiamo oggi, ma che già dagli anni 70 continuiamo a ripetere”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Sergio Ramelli, Romano La Russa: "Quando 25 Aprile sarà unitario spariranno saluti romani"

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