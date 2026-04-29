Sergio Ramelli Romano La Russa | Quando 25 Aprile sarà unitario spariranno saluti romani

Un rappresentante politico ha espresso la speranza che in futuro il 25 aprile possa essere celebrato in modo unito, senza divisioni tra diverse fazioni o partiti. Ha aggiunto che, secondo lui, una volta raggiunta questa unità, i saluti romani e altre manifestazioni di natura politica potrebbero scomparire dalle celebrazioni. La dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sulla natura e il significato della festa nazionale.

“Ci auguriamo che un domani il 25 aprile lo si possa festeggiare tutti insieme e che non sia più una festa di parte, una festa soltanto di un partito. Quando questo avverrà spariranno anche i saluti romani “. Così l’assessore alla sicurezza in Regione Lombardia Romano La Russa a margine della commemorazione di Sergio Ramelli, rispondendo a chi gli chiedeva, se in ottica di una pacificazione, si sentisse di fare un appello contro i saluti romani per il militante del Fronte della Gioventù ucciso nell’aprile del 1975. “L’appello è di andare verso una conciliazione da parte di tutti, che non si superino certi steccati. È qualcosa che non ci inventiamo oggi, ma che già dagli anni 70 continuiamo a ripetere”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sergio Ramelli, Romano La Russa: "Quando 25 Aprile sarà unitario spariranno saluti romani" Notizie correlate Leggi anche: Ramelli, l’assessore La Russa non ce la fa a condannare il saluto romano: “Sparirà solo quando il 25 aprile sarà unitario” Leggi anche: Sergio Ramelli, Sala: "Inaccettabili i saluti romani" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Commemorato Pedenovi, ucciso da Prima Linea. Sala: Attenti al linguaggio aggressivo, ecco cosa rischiamo; Pero: inaugurato il parco intitolato a Sergio Ramelli, il giovane missino ucciso nel 1975; Cagliari, manifestazione antifascista contro la commemorazione di Ramelli; Intitolato giardino a Sergio Ramelli, La Russa: Un suo miracolo. Sergio Ramelli, Romano La Russa: Quando 25 Aprile sarà unitario spariranno saluti romani(LaPresse) Ci auguriamo che un domani il 25 aprile lo si possa festeggiare tutti insieme e che non sia più una festa di parte, una festa soltanto ... stream24.ilsole24ore.com Le commemorazioni di Sergio Ramelli a Milano con il sindaco Giuseppe Sala – FOTONel 51esimo anniversario dalla morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia, a Milano le ... lapresse.it La Stampa. . Tante mani si posano sul cippo in memoria di Sergio Ramelli, in via Pinturicchio a Milano, nel Giardino che porta il suo nome. È il giorno della commemorazione dei 51 anni dalla scomparsa nel 1975 del 18enne, morto dopo un mese e mezzo di - facebook.com facebook Il 29 aprile 1975 moriva Sergio Ramelli, giovanissimo militante del Fronte della Gioventù, aggredito sotto casa a colpi di chiave inglese da un commando di estrema sinistra. La sua unica “colpa” era stata quella di aver denunciato l’operato delle BR in un tema x.com