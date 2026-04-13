La rivoluzione gentile di via Candelai Lagalla | Pubblico e privato insieme per una cura condivisa della città

A Palermo si sta sviluppando un progetto che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato per prendersi cura della città in modo condiviso. L’amministrazione comunale ha annunciato che la città continuerà a puntare su nuovi modelli di gestione che valorizzano le risorse civiche e imprenditoriali locali. Questa iniziativa mira a promuovere una collaborazione tra diversi attori per migliorare la cura e la manutenzione degli spazi urbani.