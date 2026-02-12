Questa mattina a Sakhir, il test invernale di Formula 1 ha visto Charles Leclerc tornare ai box dopo aver migliorato le sue prestazioni. Solo Gasly e Bearman continuano a girare sulla pista, mentre il monegasco si prepara per le prossime sessioni. La sfida tra i piloti è più aperta che mai.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.42 Charles Leclerc torna ai box. In questo momento girano solamente Pierre Gasly e Oliver Bearman. 08.39 Al momento è in azione il solo Charles Leclerc che chiude un giro in 1:41.355 e prosegue nel suo lavoro. Ci smentisce Nico Hulkenberg che fa il suo rientro in pista con l’Audi e con le gomme medie. 08.36 Charles Leclerc si lancia e migliora. Il monegasco si porta a 1:43.391 a 3.766 dalla vetta. Il pilota della Ferrari prosegue e scende a 1:40.451 a 826 millesimi da Pierre Gasly. 08.33 Torna in pista Charles Leclerc ancora con gomme soft, mentre fa il suo esordio Fernando Alonso con la Aston Martin, dato che ieri aveva girato solo Lance Stroll. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc migliora e si porta in scia a Pierre Gasly

Approfondimenti su Sakhir Test

Questa mattina a Sakhir, Verstappen ha subito fatto parlare di sé durante il test invernale, mettendo in mostra tutta la sua velocità con la Red Bull.

La giornata di test a Sakhir si è aperta con molte sorprese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sakhir Test

Argomenti discussi: F1, via alla nuova era: la prima giornata dei test LIVE; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; F1, Test Bahrain 2026 Day 1 LIVE: tempi, risultati e cronaca in diretta.

F1, test in Bahrain in diretta: piloti in pista per il day-2, la Ferrari gira solo con LeclercLa diretta della seconda giornata dei test della Formula 1 2026 in Bahrain: la Ferrari in pista con Leclerc in entrambe le sessioni, Antonelli apre il ... fanpage.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Norris chiude in vetta la prima giornata. Ferrari solida, problemi per la MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.05 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it

12 febbraio 2009, Bahrain International Circuit - BMW, Ferrari e Toyota scelsero di effettuare test pre stagionali sull’autodromo di Sakhir. La scelta avrebbe dovuto garantire condizioni meteo perfette, ma ironia della sorte la giornata di test venne annullata, non - facebook.com facebook

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: alle 8.00 scatta il Day-2! La Ferrari vuole muovere passi in avanti - x.com