La rivalità tra Manchester City e Liverpool si è conclusa. Dopo quattro stagioni di scontri accesi, le due squadre hanno ormai voltato pagina. La loro lotta più che un vero e proprio antagonismo è diventata un ricordo di breve durata, secondo quanto scrive il Guardian. Ora i tifosi guardano avanti, senza più quella tensione che aveva caratterizzato le stagioni passate.

Le grandi rivalità del calcio sono sempre più un fatto emotivo che di dati statistici. È questa la visione del Guardian, che parla del Manchester City e del Liverpool, nei fatti state rivali solamente per 3-4 stagioni in Premier League. L’una faceva 98 punti e l’altra 97. Con un gioco bellissimo e intenso e soprattutto attrattivo – che ha fatto tendenza, ma oggi il calcio cambia rapidamente -. Guardiola contro Klopp, poi contro Slot. Oggi entrambe le compagini non sono all’altezza dell’Arsenal. Liverpool e Manchester City, una rivalità durata solo 4 stagioni. Si legge così sul Guardian: “Ci sono state solo quattro stagioni di Premier League in cui Manchester City e Liverpool hanno concluso nelle prime due posizioni della classifica (e una di quelle occasioni è stata la stagione 2013-14, quando gli allenatori erano Manuel Pellegrini e Brendan Rodgers, un duello su cui nessuno scrive libri o realizza documentari). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La rivalità tra City e Liverpool si è spenta, la loro rivalità è durata solo quattro stagioni

Approfondimenti su City Liverpool Rivalità

Rabat si trova al centro dell’attenzione internazionale, ospitando le discussioni e le decisioni relative a Marocco 2025, la prossima Coppa d’Africa prevista per gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su City Liverpool Rivalità

Argomenti discussi: Il gioco dei numeri: i rivali si ritrovano, il Man City va a Liverpool; Arne Slot: Il nostro obbligo è non credere mai che stiamo facendo abbastanza; Erling Haaland e Kylian Mbappé in Champions League: statistiche, paragoni con Messi e Ronaldo, chi è il più veloce; Reggina-Messina partita a rischio. Valutazione rinviata al CASMS.

La rivalità tra City e Liverpool si è spenta, la loro rivalità è durata solo quattro stagioniL'analisi del Guardian sulla rivalità che ora ha smesso di esistere tra Manchester City e Liverpool, per anni al vertice della Premier. ilnapolista.it

Sono in aeroporto adesso, in partenza per Liverpool. Destinazione: Anfield. Domani sarò lì, dal vivo, per una delle sfide più grandi del calcio mondiale: Liverpool – Manchester City. Non è solo una gara di Premier League. È intensità pura. È storia, rivalità, pre facebook