Da settembre prossimo, la riforma degli istituti tecnici prevede una riduzione significativa delle ore dedicate alle materie scientifiche. La modifica comporta la diminuzione della presenza di discipline come matematica, fisica e scienze naturali nel curriculum, rispetto a quanto previsto in passato. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra insegnanti, studenti e genitori, mentre le autorità scolastiche definiscono la misura come parte di una riorganizzazione più ampia del percorso formativo.

Quest’anno circa un’iscrizione su tre alle scuole superiori ha riguardato gli istituti tecnici. Le famiglie hanno scelto insieme ai loro figli sulla base di programmi scolastici che sono però velocemente cambiati, in seguito all’approvazione della riforma degli istituti tecnici. Tra le novità in vigore già dal prossimo anno scolastico, c’è un accorpamento delle materie scientifiche e di fatto una forte riduzione delle ore per il loro insegnamento. I docenti abilitati per insegnare una materia e non un’altra non sanno bene che cosa dovranno fare, i manuali per gli studenti sono da riscrivere entro pochi mesi e restano da chiarire moltissimi aspetti.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La riforma degli istituti tecnici dimezza la scienza

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