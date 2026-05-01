La retrocessione del Foggia in Serie D e lo spettro della multiproprietà | il regolamento e i possibili scenari

La squadra di calcio di Foggia è stata retrocessa in Serie D, un passo che ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. L’allenatore ha dichiarato che la retrocessione rappresenta un momento difficile per il club, mentre il proprietario ha definito la situazione un “dramma sportivo”. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio che riguarda anche il regolamento sulle multiproprietà, con possibili scenari da valutare.

Zemanlandia non esiste più. “La retrocessione in Serie D è un dramma sportivo ”, ha sentenziato il proprietario del Foggia, Gennaro Casillo. La scorsa domenica, i rossoneri hanno perso 1-3 con la Salernitana in uno Zaccheria a porte chiuse (a causa dell’invasione dei tifosi nella trasferta di Monopoli ), che ha decretato il ritorno del Foggia tra i dilettanti. Una fine annunciata, comunque. Lo scorso anno, i rossoneri avevano evitato la retrocessione soltanto ai playout (spedendo il Messina in Serie D). Un’agonia durata dodici mesi, con la società (ancora) sotto amministrazione giudiziaria e che nemmeno con il cambio di proprietà (da Canonico al duo Casillo-De Vitto) è riuscita a risollevarsi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La retrocessione del Foggia in Serie D e lo spettro della multiproprietà: il regolamento e i possibili scenari Notizie correlate Leggi anche: La crisi del Torino: Cairo e Petrachi valutano l’esonero di Baroni. Gli scenari e lo spettro della zona retrocessione Il Pisa spreca e sbatte sui legni, il Parma passa nel finale: lo spettro della retrocessione si avvicinaPARMA – La sfida tra Pisa e Parma si conclude con una sconfitta di misura per la formazione toscana, piegata per 0-1 nelle battute finali... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Foggia in serie D, i motivi della retrocessione secondo Casillo-De Vitto: Ecco i nostri errori più grandi; Foggia, 90 drammatici minuti in cui è in palio la storia: i rossoneri devono battere la Salernitana per evitare la prima retrocessione in D, sul campo, della loro storia; Retrocessione del Foggia, la Commissione Sport: Dolore ma nessuna resa, serve ripartire; Foggia, è retrocessione in D: la Salernitana vince 1-3. SERIE D Foggia, la causa della retrocessione secondo Casillo-De Vitto: Ecco dove abbiamo sbagliatoUn segnale importante, in una città che adesso si aspetta risposte concrete e un progetto credibile per riportare il Foggia dove merita. statoquotidiano.it DISASTRO SPORTIVO Foggia in serie D: storia di un disastro sportivo su tutti i frontiLa retrocessione del Foggia in Serie D arriva come epilogo di una stagione definita ormai da più parti un disastro sportivo e gestionale ... statoquotidiano.it Castelluccio dei Sauri (Foggia) – 14 marzo 1998 – Prima parte x.com CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI FOGGIA, esposto del Movimento Consumatori: “Iter senza coinvolgimento” - facebook.com facebook