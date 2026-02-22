La crisi del Torino | Cairo e Petrachi valutano l’esonero di Baroni Gli scenari e lo spettro della zona retrocessione

Fatal ' Marassi '. Forse. In quel 'forse', c'è tutto l'alone di incertezza che circonda Torino e il suo allenatore, Marco Baroni, la cui posizione dopo il 3-0 subìto in casa del Genoa è diventata molto scricchiolante. Non è solo una questione di risultato o di punti, ma di prestazioni: il Torino non ha saputo reagire allo svantaggio, si è impelagato dentro a un'espulsione figlia di un blackout di Ilkhan verso la fine del primo tempo, e nella ripresa non ha mai davvero impensierito Bijlow, il portiere avversario. Davvero troppo poco per un collettivo che secondo Urbano Cairo è decisamente più all'altezza dei 27 punti finora conquistati, a soli +6 dal terzultimo posto rappresentato dalla Fiorentina.