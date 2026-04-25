Il Pisa spreca e sbatte sui legni il Parma passa nel finale | lo spettro della retrocessione si avvicina

Nel match tra Pisa e Parma, la squadra toscana ha subito una sconfitta di misura, conclusa con il punteggio di 0-1. Durante la partita, il Pisa ha colpito più volte i pali e ha creato diverse occasioni da gol, ma senza riuscire a trovare la rete. Nel finale, il Parma ha segnato il gol decisivo, portando a casa i tre punti. La formazione toscana si avvicina alla zona retrocessione.

PARMA – La sfida tra Pisa e Parma si conclude con una sconfitta di misura per la formazione toscana, piegata per 0-1 nelle battute finali dell’incontro. Nonostante un approccio tattico coraggioso e diverse occasioni nitide per sbloccare il risultato, la squadra nerazzurra ha pagato a caro prezzo la mancanza di cinismo sotto porta e una buona dose di sfortuna, culminata nei due legni colpiti nel corso del primo tempo. Un passo falso che rende la situazione di classifica drammatica: in caso di vittoria del Lecce nella gara di stasera, per il Pisa si concretizzerà la retrocessione matematica. Nelle battute iniziali, i padroni di casa hanno provato a imporre un pressing molto alto, aggirato però con efficacia dal palleggio degli emiliani.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il Pisa spreca e sbatte sui legni, il Parma passa nel finale: lo spettro della retrocessione si avvicina Notizie correlate Il Pontedera sbatte sulla traversa e non sfonda: lo spettro della Serie D è sempre più concretoPONTEDERA – Un pareggio a reti inviolate che sa di occasione mancata e che complica ulteriormente il cammino del Pontedera. Pasqua amara. Il Pisa punito dal Torino nel finale, la retrocessione è a un passoPisa, 5 aprile 2026 – Il Pisa capitola al tramonto, così come al crepuscolo pare ormai giunta l’avventura in Serie A. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pisa - Genoa (1-2) Serie A 2025; Pisa-Genoa 1-2, la retrocessione matematica è dietro l'angolo; Calcio/ Il Genoa batte il Pisa in rimonta, è salvezza; Rassegna Stampa | Genoa, col Pisa step salvezza decisivo. Ekhator e Colombo la ribaltano. Genoa in trionfo a Pisa, Ekhator e Colombo firmano il 2-1 che vale la salvezzaDopo la rete pisana di Canestrelli, la rimonta rossoblù davanti a oltre duemila tifosi genoani in trasferta all'Arena Garibaldi-Anconetani ... telenord.it Pisa Genoa 1-2: Colombo ribalta tutto, rossoblù salviGenoa batte 2-1 il Pisa in rimonta: Ekhator pareggia, Colombo trasforma il rigore decisivo. Rossoblù praticamente salvi, toscani verso la B ... lifestyleblog.it MATCH POINT SFRUTTATO ED È SALVEZZA CdS: "Seria ipoteca sulla permanenza in A" GdS: "De Rossi si salva e affonda il Pisa" Rep: "Ekhator e Colombo ribaltano il Pisa" XIX: "Grifo non spreca il match point di Pisa" Tuttosport: "Genoa vici - facebook.com facebook