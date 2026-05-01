La Regione presenta il piano per il lavoro da 25 milioni di euro

Nella sede della Regione Abruzzo a Pescara è stato presentato un nuovo pacchetto di incentivi per l’occupazione, finanziato con 25 milioni di euro. La presentazione si è svolta di fronte a rappresentanti istituzionali e operatori del settore. Il piano mira a favorire l’occupazione attraverso diverse misure di sostegno e agevolazioni alle imprese. Nessuna informazione è stata fornita sui criteri di assegnazione o sui soggetti beneficiari.