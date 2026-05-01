La Regione presenta il piano per il lavoro da 25 milioni di euro
Nella sede della Regione Abruzzo a Pescara è stato presentato un nuovo pacchetto di incentivi per l’occupazione, finanziato con 25 milioni di euro. La presentazione si è svolta di fronte a rappresentanti istituzionali e operatori del settore. Il piano mira a favorire l’occupazione attraverso diverse misure di sostegno e agevolazioni alle imprese. Nessuna informazione è stata fornita sui criteri di assegnazione o sui soggetti beneficiari.
Nella sede della Regione Abruzzo di piazza Unione a Pescara è stato presentato il nuovo pacchetto di incentivi per l’occupazione. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e l’assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca, hanno illustrato una strategia da 24,7 milioni di euro destinata a.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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